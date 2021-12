Eccellenza – Tivoli, primo stop. Debacle Villalba, vittoria che vale doppio per il Sant’Angelo

Un pari senza reti (0-0) che sa di vittoria. Perlomeno perchè tiene a debita distanza in classifica l’Anzio (+8) e consente alla Tivoli di rimanere imbattuta. Al Comunale di Anzio I tiburtini di Pascucci dopo 12 vittorie fermano la propria striscia, ma possono comunque tornare a casa soddisfatti. Che invece porta a casa una vittoria importantissima è il Sant’Angelo Romano, che si caccia fuori dalle zone calde della classifica battendo per 3-2 il Casal Barriera al Fiorentini di Montecelio. Doppietta del solito Brighi e tap-in finale di Mastrantonio che regala i tre punti. Unica insoddisfatta del weekend il Villalba di Diego Leone, che perde 4-0 in casa contro il Falaschelavinio. La classifica sorride comunque ai tiburtini, che occupano la sesta posizione in classifica.

di Valerio De Benedetti