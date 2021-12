Quali sono i colori per un perfetto make up natalizio?

Il countdown per il giorno di Natale è già partito e, fra la frenesia degli acquisti dei regali e la ricerca della ricetta perfetta da presentare per il pranzo del 25, ci sembra che stiamo tralasciando qualcosa, ma non sappiamo di cosa si potrebbe trattare.

Di punto in bianco ecco che arriva il dubbio su quale make up abbinare all’outfit che indosseremo. Niente paura, il mondo della moda ci viene in soccorso. Partiamo da un punto essenziale: la cura del proprio viso. È sempre bene curare la propria pelle, pulirla in profondità e idratarla per far sì che sia sempre sana e luminosa. Differenziamo dunque una skin care diurna da quella notturna e largo spazio a prodotti naturali per lo scrub e a maschere adatte per il nostro tipo di pelle.

I colori più in voga per il make up sono l’ice blue (un colore dalle sfumature “ghiacciate”), il bronzo o l’oro. Per il primo vale una tecnica smokey eyes: all’angolo interno degli occhi si può scegliere una tonalità più chiara, e si può procedere poi con lo sfumare il blu scuro verso l’esterno della palpebre. Per i colori più di terra, invece, la tipologia di trucco più indicata è il cat-eyes, specie se glitterato. Un consiglio da vere rockstar? Utilizzare una matita scura per poter allungare la linea dell’occhio.