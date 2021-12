Guidonia, abbandona venti chili di rifiuti, multa da 600 euro

I carabinieri della Stazione Forestale di Guidonia Montecelio hanno sanzionato per l’abbandono al suolo di rifiuti speciali non pericolosi un 37enne di Fonte Nuova. All’uomo è stata contestata la violazione della normativa in materia ambientale perché ritenuto responsabile di avere abbandonato in via Giotto, a Guidonia un sacco trasparente contenente bottiglie, involucri per alimenti, rifiuti cartacei, rifiuti in vetro, rifiuti umidi e documentazione cartacea riconducibile al trasgressore per un quantitativo totale di circa 20 chilogrammi. La violazione comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria dell’importo di 600 Euro.

Condividi l'articolo: