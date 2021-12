Covid, l’ultimo bollettino in Italia e nel Lazio

Sono 21.042 i nuovi contagi da coronavirus in Italia secondo l’ulimo bollettino di ministero della Salute e Protezione Civile. Si registrano inoltre altri 96 morti. 565.077 i tamponi effettuati in 24 ore, per un tasso di positività che si attesta al 3,7%. Sono 76 gli ingressi in terapia intensiva nelle ultime 24 ore che portano il totale dei pazienti in rianimazione a 818. Al netto dei dimessi i ricoverati sono due in più di ieri. Aumentano anche i ricoverati con sintomi che sono 56 in più e portano il totale dei pazienti a 6.539.

Dall’inizio dell’emergenza i contagiati sono stati 5.206.305 mentre le vittime 134.765. I guariti salgono a 4.797.658 e sono 10.205 in più di ieri. Ad oggi in Italia i positivi sono 273.882, 10.734 in più in 24 ore.

Nel Lazio sono stati registrati in un giorno 1.475 i nuovi contagi e altri 10 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 19.995 tamponi molecolari e 27.850 antigenici con un tasso di positività al 3,6%. Le terapie intensive occupate 108 le terapie. I casi a Roma città sono a quota 872. “Dei 10 decessi di oggi 8 non sono vaccinati” ha spiegato l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato al termine della videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 .

