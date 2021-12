La “lunare” musica di Natale

Ogni volta che si avvicina il Natale, lo percepiamo dalle melodie fatte di scampanellii che cominciamo a sentire in radio, in TV, per strada e nei centri commerciali. Sono tante le curiosità attorno a questa tradizione natalizia, ma al contempo ci sono tantissimi miti da sfatare e leggende da narrare. Se da una parte Let It Snow non parla di Natale, ma solo dell’evento climatico, I Saw Mommy Kissing Santa Claus spesso non viene passata in radio per via di temi poco… pudichi. Ma il brano dei record è “Silent Night”. Questo, conosciuto in Italia anche con il titolo Astro del Ciel, è stato tradotto in circa 140 lingue ed è stata registrata almeno 733 volte negli ultimi 36 anni. Tuttavia ce n’é un’altra che però detiene un record… fuori dallo spazio! Il 16 dicembre 1965, alcuni astronauti inviarono una versione di Jingle Bells dal volo spaziale Gemini VII.

