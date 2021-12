CALCIO – Serie D, lo Scalo non si ferma: vittoria di misura sul Lanusei

Il Real Monterotondo Scalo non si ferma più: quinto risultato utile per la squadra allenata da mister Paris, che con il suo arrivo è stato in grado di far cambiare rotta ad una squadra che, fino ad un mese fa, sembrava condannata alla retrocessione. L’allenatore dei rossoblu deve fare a meno di Esposito, squalificato, sostituito dall’esordio da titolare di Calisto. Dentro anche Baldassi per Sansotta ed Albanesi per La Rosa nel terzetto difensivo. Sono tre dunque i cambi in totale rispetto alla formazione scesa in campo a Carbonia.

Primo Tempo

La prima frazione di gioco regala ben poche emozioni: le due squadre concedono poco e niente all’avversario ed il gioco è continuamente spezzettato a causa dei numerosi falli all’altezza della metà campo. Al 24’pt Baldassi scalda le mani a Benvenuti, portiere del Lanusei, che niente può al 37’pt quando viene battuto dal diagonale vincente di Baldassi, ben servito da Albanesi. Il n°17 si rende pericoloso anche ad un minuto dalla fine della prima frazione di gioco, quando il suo tiro da buona posizione termina di poco alto sopra la traversa. Dopo tre minuti di recupero, finisce un primo tempo avaro di emozioni ma decisivo ai fini del risultato.

Secondo Tempo

Nella ripresa il canovaccio della gara sembra non cambiare nonostante i cambi effettuati da entrambi gli allenatori: al 11’st ci prova Calisto dalla distanza ma Benvenuti è attento e respinge. Il Lanusei si rende davvero pericoloso per la prima volta con Ciotoli, che si invola verso la porta al 18’st ma si vede la strada sbarrata dall’uscita tempestiva di Proietti Gaffi. Il match rischia di cambiare ad un quarto d’ora dalla fine, quando l’autore del gol Baldassi riceve una doppia ammonizione nell’arco di pochi minuti. Nonostante l’inferiorità numerica, lo Scalo si difende bene, rischiando poco. Solo al quinto minuto di recupero Proietti Gaffi è chiamato ad intervenire sulla punizione di Masia: il portiere eretino riesce a mantenere il clean sheet per la terza volta in questo campionato.

Tabellino Real Monterotondo Scalo – Lanusei Calcio 1-0 (1-0 p.t.)

Real Monterotondo Scalo: Proietti Gaffi, Calisto, Albanesi, Pasqui, Carosi, Marino (46’st Saccuti), Tilli (36’st Sansotta), Riccucci (42’st Fiorucci), Baldassi, Capuano (12’st Sganga), Mattei (25’st Santi). A disp: Del Moro, Agaci, La Rosa, Zambrini. Allenatore: Paris

Lanusei Calcio: Benvenuti, Carta, Gemini, Lazazzera, Raimo, Pischedda (1’st Gaetani), Di Lollo, Meledandri (21’st Masia), Manca, Ciotoli, D’Alessandris (3’st Macrì). A disp: Palombo, Gualtieri, Tozzo, Darboe, Tomety, Arras. Allenatore: Campolo

Arbitro: sig. Riccardo Dasso (Genova), Assistenti: sig. Massimo Vaghegghi (Arezzo), sig. Erik Iemmi (Ravenna)

Marcatori: 37’pt Baldassi (RM)

Note: ammoniti 10’pt Di Lollo (LA), 29’st Baldassi (RM), 41’st Masia (LA), 51’st Manca (LA). Espulso per doppia ammonizione 32’st Baldassi (RM).

Rec: 3’pt – 6’st

Luca Pellegrini

