Rallentamenti sulla linea ferroviaria

FL1 gravi criticità per la giornata di oggi 14 dicembre.

“Purtroppo all’altezza della stazione Nomentana è stato ritrovato un cadavere lungo la linea ferroviaria, dichiara l’assessore Alessandri,

la disgrazia provocherà una forte perturbazione della linea in attesa che gli organi giudiziari svolgano tutti i dovuti accertamenti con ritardi fino ad un ora e diverse probabili soppressioni. Si stanno predisponendo customer informativi lungo la linea per aggiornare in tempo reale gli utenti presso le stazioni ferroviarie principali.”