Addio “Dottor Pucci Pucci”, il pediatra amato dai bambini stroncato da un infarto

I bambini del quartiere lo chiamavano “Il Dottor Pucci Pucci” per quel modo in- confondibile in cui iniziava ogni visita, sempre senza camice bianco. Un modo per far dissolvere le paure che ogni bimbo solitamente ha davanti al medico. Ma non davanti a lui che della Pediatria aveva fatto una missione di vita.

Fabrizio Rognone è stato per tre lustri il pediatra di Setteville Nord. L’11 dicembre il medico 64enne è stato stroncato da un infarto mentre faceva acquisti nel supermercato Leroy Merlin di viale Kennedy a Ciampino insieme alla moglie: il malore non gli ha lasciato scampo. Sabato mattina i suoi piccoli pazienti lo commemoreranno davanti allo studio.

Il servizio su Tiburno digital e cartaceo

di oggi 14 dicembre