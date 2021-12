Guidonia, “Riparata” la buca di via dell’Unione

È una delle voragini più grandi della città, situata su una strada principale all’intersezione con altre due vie. È la buca di via dell’Unione, a Guidonia Centro, più volte tappata col solito sacchetto di asfalto a freddo. Stamane, martedì 14 dicembre, vi è stato installato un segnale stradale di pericolo, visto che è all’incrocio con via Umberto Maddalena e via Fausto Cecconi.