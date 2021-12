Tivoli. Concerto di Natale nella Parrocchia di San Biagio

Le festività natalizie sono strettamente legate alla musica fin dai tempi più lontani e, quindi, da sempre le note musicali con il Natale percorrono un viaggio infinito attraversando i secoli e le culture. Secondo alcuni esperti di storia i primi canti risalgono XIII secolo ed erano utilizzati per accompagnare le processioni svolte soprattutto nell’Italia centrale. Molto probabilmente si trattava di canzoni sacre cantate in volgare. Fra le diverse iniziative natalizie dell’antica Tibur rammentiamo quella della Parrocchia di San Biagio, in programma per domenica 19 dicembre alle ore 18.30. All’evento “Concerto di Natale” partecipano il Coro Arcobaleno di Tivoli Terme, la Corale di S. Cecilia di Vicovaro, Carla Ferrari soprano solista, Padre D’Amato e il Direttore Roberto Proietti.

