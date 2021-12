Mercatini di Natale sabato 18 e domenica 19 dicembre a Castel Madama in occasione di “Un Castello per Natale”, rassegna di eventi che terminerà il 6 gennaio.

In entrambi i giorni sarà allestita una mostra natalizia presso la sala Baronale, mentre, solo per sabato, l’esibizione della banda di strada Smilf.

Domenica potrete invece assistere al saggio di musica dell’associazione Concentus e partecipare alla visita guidata del castello.

