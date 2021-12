Spaccio: a Monterotondo arrestato 40enne, vendeva cocaina fuori da un’attività commerciale

Due arresti per spaccio in poche nell’area eretina. A Monterotondo i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione a fini dispaccio di cocaina un 40enne del posto. I militari lo hanno sorpreso nei pressi di un centro commerciale e nel corso della perquisizione personale è stato trovato in possesso di 16 dosi di cocaina e della somma contante di 165 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio. L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del processo. In via Salaria, invece nel corso di un controllo, i militari di Montelibretti hanno arrestato con la stessa accusa un automobilista trovatoin possesso di un “panetto” di hashish del peso di un etto nascosto sotto a un sedile della sua vettura. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire altro stupefacente e materiale vario per il confezionamento. Anche per lui l’autorità giudiziaria ha fatto scattare gli arresti domiciliari.

Segnalati altri due soggetti che nel corso dei controlli sono stati trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti ad uso personale. Sono stati segnalati al Prefetto.