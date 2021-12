Scendono le aliquote Irpef da 5 a 4

Tra le misure della manovra 2022, dal valore di 32 miliardi, il Governo Draghi, oltre a mettere in campo 3,8 miliardi per contenere gli aumenti dei prezzi di gas e luce, indica in 8 miliardi il taglio complessivo delle tasse. Di questi, 7 dovrebbero servire per fare scendere le aliquote dell’Irpef da 5 a 4, rimodulando le detrazioni e introducendo anche uno sconto sui contributi previdenziali per le retribuzioni lorde fino a 35mila euro. Questo significa ad esempio che una persona risparmierà all’anno 320 euro con un imponibile di 20mila euro, 945 con 40mila, 570 con 60mila, 270 con 80mila in su.

