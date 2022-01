TIVOLI – La DMO diventa operativa, ora al lavoro per rilanciare il turismo

Dopo la scelta del direttivo la DMO, l’associazione pubblico privata Destination Management Organization, diventa operativa con la scelta del ruoli.

PRESIDENZA

L’associazione, che si occupa di gestire tutti gli aspetti relativi a una destinazione turistica come marketing, strategia comunicativa, accesso, risorse umane, prezzi, sarò presieduta da Livio Terilli, imprenditore agricolo, presidente di Agriturist Lazio e di CNA Roma Est, come vicepresidente vicario Flaminia Santarelli, già Direttore Generale Direzione Turismo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo MiBACT, e come vicepresidente Barbara Vetturini, direttrice del parco regionale dei Monti Lucretili. Direttore e Destination Manager è Andrea Bellezza.

Livio Terilli Flaminia Santarelli Barbara Vetturini

Nel consiglio direttivo, oltre a Terilli, Santarelli e Vetturini, ci sono anche Armando Caponegro, Arianna Di Marco, Paolo Proietti, Renato Chioccia, Pietro Giulio Conversi, Barbara Putzolu, Giovanni Ricci, Stefano Cianfriglia.

“Durante la seduta – spiegano dal direttivo della DMO – sono state affrontate e risolte già una serie di incombenze di carattere imminente e sono state condivise le linee guida strategiche e organizzative sulla base del Progetto che si è guadagnato il terzo posto in graduatoria nell’ambito del Bando Regionale sulla Valorizzazione dei Siti Turistici del Lazio Tivoli e la Valle dell’Aniene hanno veramente tanto da offrire e la DMO appena costituita desidera lavorare con impegno per rendere il territorio un vero e proprio fiore all’occhiello della regione Lazio”.