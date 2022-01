E’ Cecilia D’Elia il nuovo deputato al posto di Gualtieri

È andato, come da previsioni, a Cecilia D’Elia (Pd) il seggio alla Camera dei deputati lasciato da Roberto Gualtieri, dopo l’elezione a sindaco di Roma. D’Elia ha vinto le elezioni suppletive di Roma centro con il 59,43% dei consensi. Al secondo posto Simonetta Matone della Lega.

Simonetta Matone, la capogruppo della Lega in Campidoglio che ha corso per il centrodestra, è arrivata seconda con il 22,42% dei voti. Poi Valerio Casini di Italia viva con il 12,93, seguito da Beatrice Gamberini con il 3,24% e da Lorenzo Vanni con l’1,97 per cento.

Alle elezioni suppletive di Roma centro ha votato solo l’11,33% del corpo elettorale: 21.010 su 185.394 cittadini. Alle precedenti suppletive del marzo 2020 votò il 17,66 per cento. Nel collegio Roma Trionfale si è votato dalle 7 alle 23 di ieri.