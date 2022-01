Sabato passeggiata ecologica con Retake Guidonia

Sabato 29 gennaio alle 10 Retake Guidonia organizza una Passeggiata Ecologica per la pulizia di via delle Casette e via Romana a Guidonia Montecelio. “Puliremo”, assicurano gli organizzatori, “i bordi della strada di nuovo invasi dai rifiuti. Vi aspettiamo numerosi muniti di guanti, mascherina e tutto il vostro entusiasmo”. L’appuntamento è previsto all’inizio della strada, angolo viale di Montecelio inizio Via Casette.

