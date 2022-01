Monterotondo – Tubature rotte nel cortile, Acea deve pagare i danni per quasi 10mila euro

Acea Ato2 SpA pagherà i danni causati da alcune tubature rotte in un condominio eretino.

La vicenda risale al 2017, quando la famiglia Bellanca e altri due abitanti di un comprensorio in Via del Colle, nel quartiere Borgonovo di Monterotondo, novelli David contro Golia, hanno fatto causa ad Acea per i danni causati dalla rottura di alcune tubature dell’acqua e della condotta fognaria che passavano sotto la pavimentazione del cortile condominiale, ritenendo che la responsabilità fosse della società romana.

Nel 2014, infatti, infatti, Acea era intervenuta all’incrocio tra via della Maiella e via del Colle, dove la pavimentazione stradale aveva ceduto, creando una vera e propria voragine di quasi 8 metri di profondità. I pesanti mezzi usati dalla SpA per intervenire sulla strada pubblica hanno prodotto i danni che si vedono in foto nel cortile del condominio che ha poi intentato causa.

Le tubaure d’acqua, che non servivano il condominio, e che quando si sono rotte ne hanno divelto la pavimentazione nell’area comune, per decisione del giudice Adriana Mazzacane, presa il 13 gennaio di quest’anno presso il Tribunale di Tivoli, dovranno essere sostituite o riparate dalla stessa Acea.

Il giudice ha anche condannato la società operativa del Gruppo Acea, che gestisce il servizio idrico integrato nel territorio del Lazio centrale, a pagare 7.500 euro per eseguire i lavori di ripristino, nonchè le spese legali e 2.000 euro per i cittadini che hanno intentato la causa.

L’azienda ha dichiarato all’avvocato (nonchè consigliere di minoranza) Marco Di Andrea, che ha difeso i proprietari degli immobili, che non intende presentare un appello in giudizio e che liquiderà i danni nel minore tempo possibile.