Vicovaro – Scontro tra auto e moto, muore 46enne di Castel Madama

Incidente mortale nel primo pomeriggio di oggi, domenica 30 gennaio, al km 42 di via Tiburtina, nel tratto tra Castel Madama e Vicovaro. La vittima, un 46enne di Castel Madama. Secondo le prime informazioni raccolte da Tiburno l’uomo era alla guida di una moto ed ha perso la vita nello scontro con un’auto guidata da un anziano. Pare che dopo l’impatto la moto sia andata in fiamme. Sul posto stanno lavorando i carabinieri e i vigili del fuoco di Tivoli e la Protezione civile di Vicovaro per accertare la dinamica dell’incidente. La strada è stata chiusa per i rilievi.

