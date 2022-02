Guidonia – Elezioni, Forza Italia ancora sogna il centrodestra unito

«Crediamo ancora nella possibilità di tenere assieme il centrodestra, ci abbiano creduto nelle scorse settimane a dispetto di chi già guardava ad altri schieramenti, ora però il tempo dell’attesa sta per scadere, per questo abbiamo chiesto al coordinatore provinciale di Forza Italia On. Alessandro Battilocchio di portare con urgenza la questione guidoniana al tavolo romano dei tre partiti, perché nelle prossime ore esca il metodo di scelta del candidato sindaco. Noi continuiamo a credere che questo metodo siano le primarie, ma siamo pronti a valutare altre opzioni. Dico con chiarezza pero’ che Forza Italia non aspettera’ oltre ed aprirà ,in caso di mancato accordo, un’altra fase con la possibilità di esplorare alleanze alternative in vista delle elezioni amministrative». Lo dichiara il coordinatore comunale di Forza Italia Maurizio Massini a margine della riunione del direttivo del partito riunitosi lunedì 31 gennaio, in questa nota che riceviamo e pubblichiamo.

«Forza Italia è stata in questi mesi il motore principale degli incontri con gli alleati, siamo stati propositivi esplorando ogni possibilità per arrivare ad una scelta condivisa del candidato sindaco. Nonostante gli sforzi però non ci sono stati al momento passi in avanti. Ecco allora la necessità di sollecitare la convocazione di un tavolo sovracomunale tra i partiti che compongono la coalizione, per definire entro il 20 febbraio gli eventuali assetti del centrodestra e il nome di chi lo guiderà nella sfida elettorale. Passaggi che Forza Italia ritiene non più rinviabili. Rimaniamo convinti della possibilità di poter giocare un ruolo centrale e trovare una condivisione ampia su un programma di sviluppo economico, in primis, senza il quale non ci può essere creazione di risorse per esercitare politiche di coesione sociale e culturale e rafforzare quindi il senso di comunità tra i cittadini. Nel corso della riunione abbiamo definito la lista di Forza Italia per le elezioni, con una presenza qualificata di candidati e molti nuovi volti tra cui 10 donne. Il tempo delle attese sta per scadere e noi siamo pronti», conclude Maurizio Massini