PALOMBARA SABINA – “Soffitta in Piazza”, torna il mercatino dell’usato

Dopo le restrizioni della pandemia torna il mercatino dell’usato a Palombara Sabina. L’amministrazione comunale ha stabilito 18 date per lo svolgimento nel corso del 2022 della manifestazione “Soffita in Piazza” organizzata in Piazzale Giovanni Paolo II dall’associazione “Mercatini Sabini” presieduta da Fabio Bellucci.

Il primo appuntamento si è tenuto domenica scorsa 13 febbraio e il prossimo si svolgerà sabato 19 febbraio.

Le successive date sono:

– 13 e 19 Marzo 2022;

– 10 e 16 Aprile 2022;

– 8 e 14 Maggio 2022;

– 2 e 12 Giugno 2022;

– 11 e 17 Settembre 2022;

– 9 e 15 Ottobre 2022;

– 13 e 19 Novembre 2022;

– 11 e 17 Dicembre 2022.

L’orario di svolgimento della manifestazione “Soffitta in Piazza” è sempre dalle ore 5 alle ore 19.