GUIDONIA – Furti nei negozi, il ladro zoppica e trasporta un trolley

La tecnica è sempre la stessa: agisce nel cuore della notte, scassina le serrande dei negozi privi di allarme senza fare il minimo rumore e nel giro di 5 minuti se ne va indisturbato a piedi col fondo cassa nascosto all’interno di un trolley. E’ il profilo del ladro seriale che negli ultimi giorni sta tenendo sotto scacco le attività commerciali di Guidonia Montecelio.

All’alba di oggi, giovedì 17 febbraio, il malvivente ha fatto razzia all’interno della pizzeria “Doppio Zero 2” al civico 108 di viale Roma, nel centro storico della città dell’Aria. Il bottino è di circa 400 euro, soldi coi quali stamane la titolare avrebbe dovuto effettuare delle operazioni. Secondo quanto denunciato ai carabinieri della Tenenza di Guidonia, il ladro ha forzato la saracinesca e la porta scorrevole, è penetrato nel locale e ha tagliato il filo elettrico che collega la cassa col registratore di cassa per portar via il cassetto coi soldi all’interno lasciando alla titolare un danno pari ad altri 400 euro per la riparazione della serranda.

Due furti con la stessa tecnica di portar via l’intero cassetto col fondo cassa dentro erano stati messi a segno nei giorni scorsi e avevano fruttato rispettivamente 350 euro e 410 euro.

Il primo nella notte tra venerdì 11 e sabato 12 febbraio ai danni de “L’isola della Frutta”, il negozio di viale Roma 110, nel centro di Guidonia, adiacente alla pizzeria “Doppio Zero 2” presa di mira stanotte.

Il secondo nella notte fra sabato 12 e domenica 13 febbraio a “Pastizzeria”, la pizzeria da asporto con consegne a domicilio sita al civico 11 di via Nazario Sauro, strada adiacente alla via Maremmana inferiore e antistante piazza San Giuseppe Artigiano, nel centro abitato di Villanova di Guidonia.

Secondo le prime informazioni raccolte da Tiburno.Tv, il furto di stanotte in viale Roma è stato messo a segno tra le 4,51 e le 4,55: in quella fascia oraria un uomo è stato ripreso mentre cammina sul marciapiede dalle telecamere di video-sorveglianza di un’attività commerciale sul lato opposto alla pizzeria. Alto circa 1,70-1,75, magro, l’uomo appare vistosamente claudicante alla gamba destra e trascina un trolley nero. Riconoscerlo sembra impossibile, anche perché il volto è travisato sia da una mascherina bianca anti-Covid – indossata alle 5 di mattina quando la città è deserta – sia dal cappuccio della felpa di una tuta grigia.

Alle 4,40 l’uomo proveniente dalla stazione ferroviaria passa davanti alla telecamera.

Alle 4,51 la stessa telecamera intercetta un’ombra davanti alla saracinesca della pizzeria “Doppio Zero 2” sul marciapiede opposto.

Alle 4,55 lo sconosciuto passa di nuovo sotto la telecamera e sparisce nel buio della notte verso la stazione.

Una curiosità: i furti alla frutteria e alle due pizzerie sono stati consumati in pieno centro abitato, ma nessuno dei residenti ha mai sentito niente.