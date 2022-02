TIVOLI – “Non ho il green pass”, impiegato comunale sospeso

E’ entrato in vigore da 48 ore e ha già mietuto il primo lavoratore. L’obbligo del super green pass sul lavoro per gli over 50 è scattato a partire dal 15 febbraio e proprio martedì scorso un impiegato del Comune di Tivoli ha dovuto alzare le braccia e rispettare la legge. Non potrà tornare a Palazzo San Bernardino fino a quando non si sarà vaccinato.

Il caso emerge dalla determina numero 302 firmata sempre martedì 15 febbraio dal dirigente ai Servizi sociali Maria Teresa Desideri e pubblicata all’Albo Pretorio oggi, giovedì 17 febbraio.

Il provvedimento dirigenziale è stato emesso a seguito della mail inviata il 15 febbraio dallo stesso dipendente pubblico in cui comunicava di non essere in possesso del Green Pass. Nella determina numero 302 si dà atto che l’impiegato ultracinquantenne dovrà essere considerato assente ingiustificato, a partire da martedì fino alla presentazione della certificazione verde, e comunque non oltre il 15 giugno 2022, quando cesserà l’obbligo vaccinale per gli over 50 come previsto dal cosiddetto Decreto Covid emanato dal Governo Draghi.

Tuttavia il dipendente, che lavora nel settore Servizi Sociali, non subirà conseguenze disciplinari e manterrà il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.