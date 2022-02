Monterotondo – Per i 100 anni di nonna Luigia i fiori del sindaco

Un mazzo di fiori e una targa, e, simbolicamente, l’abbraccio dell’intera comunità. Il sindaco Riccardo Varone stamattina si è voluto congratulare di persona con la neo centenaria della città, Luigia Lignana, pioniera dello Scalo.

“Sono andato a trovare la signora Luigia in occasione della splendida ricorrenza del suo centesimo compleanno, ho voluto portarle i più sinceri e affettuosi auguri miei personali, dell’Amministrazione comunale e dell’intera cittadinanza di Monterotondo”, ha fatto sapere poi il sindaco.

Una sorpresa a pochi giorni dal compleanno. La visita del sindaco infatti non era stata annunciata dai figli Carlo ed Eliana. “Sono senza parole”, il commento dell’anziana. E’ stata anche l’occasione per rivelare l’elisir di lunga vita: un bicchiere di vino a pranzo come consigliato dal medico Stefano Balducci, ma anche molto movimento, camminate tutti i giorni e quando il tempo non lo consente tapis roulant.