TIVOLI – Si è vaccinato, riammesso l’impiegato sospeso

E’ tornato in servizio ieri l’impiegato ultracinquantenne del Comune di Tivoli allontanato martedì 15 febbraio perché non vaccinato.

Lo stabilisce la determina numero 324 firmata ieri, giovedì 17 febbraio, dal dirigente ai Servizi sociali Maria Teresa Desideri. Dall’atto emerge che il dipendente pubblico è in possesso del super green pass da mercoledì 16, pertanto il dirigente Desideri ha revocato la precedente determina 302 del 15 febbraio che ne aveva disposto la sospensione dal servizio per il mancato rispetto dell’obbligo della certificazione verde sul lavoro per gli over 50.

Obbligo scattato proprio da martedì, come previsto dal cosiddetto Decreto Covid emanato dal Governo Draghi.