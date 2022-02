C’era una banda che per anni ha controllato le piazze di spaccio di Tivoli e Villanova di Guidonia e che riforniva pusher e consumatori di cocaina, hashish e marijuana. Era capeggiata da Giacomo Cascalisci, il pregiudicato residente a Cesurni morto il 26 agosto 2018 nel Reparto detentivo dell’ospedale Molinette di Torino.

Ed era strutturata con due luogotenenti e una serie di “gregari” tra pusher, vedette, “rette”, intermediari e picchiatori.

Così ieri, giovedì 17 febbraio, la III Sezione Penale della Corte di Cassazione ha definito il processo alla cosiddetta “Cosa Nostra Tiburtina”, la gang sgominata l’8 marzo del 2018 dai carabinieri della Compagnia di Tivoli. I supremi giudici hanno confermato tutte le condanne inflitte ai 23 imputati dalla Corte d’Appello di Roma il 3 marzo 2021 all’esito di un processo ordinario che aveva condiviso l’impianto accusatori della Direzione Distrettuale Antimafia.

Per i “capi piazza”, Cristian D’Andrea, 39enne tiburtino, detto “Bixio”, e Massimo Piccioni, 28enne di Villanova, rispettivamente 15 anni e 4 mesi e 14 anni e 4 mesi.

Undici anni per Massimo Morresi, 58enne villalbese trapiantato a Castel Madama.

Otto anni per Giovanni Marrale, 25enne anche lui di Villanova.

Sette anni e 8 mesi per Manuel Quaresima, 31enne di Campolimpido.

Sette anni e 4 mesi a Stefano Romano, 54enne dell’Albuccione Vecchio, Luciano Tieso, 60enne anni tiburtino doc. Stessa pena per Antonio Maggi e Angelo Foresi, 37enni di Tivoli, per Carla Marcotulli, 54enne di Tivoli, Filippo Pizzinga, 22enne di Villalba, Marco Poletta, 47enne di Villanova, e Giulio Cascioli, 29enne di Tivoli.

Condannato anche il 44enne dell’Albuccione Vecchio Fabio Colonna.

Sette anni e 2 mesi per Dante Ortolani, 51enne di Tivoli.

Sette anni per Xionati Episcopo, la 29enne compagna di Piccioni, e per Andrea Borleri, 33enne di Villa Adriana.

Assolti dall’accusa di spaccio e condannati per associazione a delinquere altri due imputati: si tratta del 34enne tiburtino Piercarlo Frigerio, condannato a 6 anni e 10 mesi, e di Corrado Tisei, 37enne tiburtino per il quale è prevista una pena di sei anni e 8 mesi.

Confermate le condanne a sei anni e otto mesi per la 39enne Elisa Foresi, moglie di D’Andrea, Davide Pignotti, 34enne di Villanova, e Marco Feri, 44enne di Tivoli.

Sei anni e 8 mesi anche per Jacopo Grego, 31enne di Villanova.

Ieri la Corte di Cassazione ha confermata la pena di un anno e 4 mesi più 2 mila euro di multa per il ventiquattresimo imputato, Valerio V., 23enne di Villalba, già in Appello non considerato organico all’associazione a delinquere.