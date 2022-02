RACCOLTA FUNGHI

VILLA ADRIANA – Ripartono dal mese di marzo i corsi di formazione micologica necessari per la raccolta dei funghi.

Un passatempo che coinvolge tanti appassionati, ma che è bene svolgere in piena sicurezza.

L’iniziativa è finalizzata al rilascio dell’ attestato obbligatorio nella Regione Lazio per la raccolta dei funghi che verrà svolta, vista l’emergenza epidemiologica Covid-19, in sicurezza, come da protocollo predisposto dalla Regione Lazio per queste iniziative.

A tal proposito il protocollo ci impone di osservare tutte le procedure e quindi sanificazione dei locali, controllo green pass, cartellonistica adeguata, gel disinfettante, distanza interpersonale non inferiore a 2 metri con obbligo di indossare la mascherina FFP2 e di restare nella propria postazione, ed atre disposizioni.

Il Corso in programma, si svolgerà a Villa Adriana ed avrà la durerà 15 ore articolate su cinque lezioni.

Comprese nel costo, all’atto dell’iscrizione, oltre alle dispense, verranno consegnate ai partecipanti diverse pubblicazioni monografiche, realizzate dall’A.Mi.T., sulle principali specie fungine e che rappresentano uno strumento utile per il raccoglitore durante la raccolta.

L’obbiettivo – ricordano i responsabili – è quello di fornire ai raccoglitori metodi e tecniche, per il riconoscimento dei funghi, in modo da salvaguardare la salute pubblica, nonché di insegnare le corrette pratiche di ricerca e raccolta, al fine di mantenere l’equilibrio biologico dell’ambiente.

Inoltre i corsisti riceveranno spiegazione, con proiezioni, dei principali Generi e relative Specie, commestibilità, sindromi tossiche, sistematica, tassonomia, ciclo riproduttivo, caratteri morfocromatici, anatomici ed organolettici, habitat di crescita e sistemi nutrizionali.

Per la partecipazione ai suddetto corso, si potrà effettuare l’ iscrizione presso la sede dell’Associazione.

Per informazioni telefonare al 347.18.35.467 oppure consultare il sito www.associazioneamit.it

Associazione Micologica Tivoli

Micologo Valter D’Offizi

Presidente A.Mi.T.

Condividi l'articolo: