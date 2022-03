Montecelio – Un giardino roccioso per La Rocca, chiesto un milione di euro

La creazione di un parco pubblico alle pendici della Rocca medievale di Montecelio per valorizzarne l’area sotto il profilo storico, naturalistico e di accessibilità: sono gli obiettivi di un progetto, approvato dalla Giunta Comunale, finanziabile con i fondi europei del Pnrr per circa un milione di euro: 966.713, 00 euro per la precisione). Il progetto – ora in attesa di finanziamento – prevede un giardino roccioso, nuove alberature, percorsi pedonali e uno spazio giochi per i più piccoli.

“Come sappiamo molti Comuni ed Enti sono chiamati a presentare progetti in vista dell’arrivo dei fondi europei del Pnrr– spiega l’assessore all’Urbanistica Chiara Amati– In questa ottica la riqualificazione di un’area, come quella della Rocca Medievale, era fondamentale e prioritaria per la nostra Amministrazione”.

“In questi anni ci siamo sempre interfacciati con gli enti sovracomunali al fine di ottenere finanziamenti per la nostra Città– continua il sindaco Michel Barbet – in questo caso abbiamo risposto ad un avviso pubblico della Città Metropolitana di Roma con riferimento ai fondi europei”.