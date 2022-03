MORICONE – Sport e musica, impianti comunali gratis alle associazioni

L’obiettivo dichiarato è garantire i bisogni della collettività e l’innalzamento del livello di qualità della vita dei cittadini. Per questo il Comune di Moricone ha deciso di concedere l’uso gratuito degli impianti sportivi alle associazioni del territorio.

E’ quanto emerge alla delibera numero 17 dell’8 marzo scorso con la quale la giunta del sindaco di Moricone Giovanni Battista Pascazi ha dato il via libera all’utilizzo del Campo Sportivo Comunale e del Pala Polivalente per la “Polisportiva Dilettantistica Moricone”, la “ASD Moricone Volley” e per la “Banda Nuova Regillo”.

La “Polisportiva Dilettantistica Moricone” potrà utilizzare il campo di gioco e gli spogliatoi martedì e giovedì dalle 19,30 alle 21,30 per gli allenamenti e domenica mattina per le gare del Campionato di calcio di seconda categoria 2021 /2022. Il lunedì e il mercoledì dalle ore 16 alle 17,30 il campo sarà riservato agli allenamenti della scuola calcio che potrà utilizzarlo gratis e col patrocinio comunale anche per le partite di campionato che verranno successivamente comunicate.

Il Pala Polivalente e gli annessi spogliatoi viene concesso gratis alla “ASD Moricone Volley” per gli allenamenti Under 13/14 e Under 17 il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17,30 e dalle ore 20 per la Prima Divisione Femminile, mentre il Gruppo Amatori Misto potrà utilizzarlo il martedì e giovedì dalle ore 20,30. Tutte le categorie potranno disputare le partite gratis il Sabato e la Domenica in base al calendario dei Campionati. Al Pala Polivalente si terrà anche la preparazione atletica dei bambini della Scuola Calcio nelle giornate di condizioni meteo avverse, previo accordo con le altre Associazioni.

Il Pala Polivalente e gli annessi spogliatoi vengono concessi gratuitamente anche alla “Banda musicale Nuova Regillo”. Le majorette potranno allenarsi giovedì dalle ore 15 alle ore 20 (da concordare con le altre società e/o gruppi amatoriali autorizzati) e sabato dalle ore 9 alle 13, compatibilmente con le partite di campionato della ASD Moricone Volley.

L’Amministrazione comunale, proprietaria degli impianti, potrà accedere e utilizzare o concedere l’utilizzo per manifestazioni o iniziative sociali o per attività amatoriali, compatibilmente con gli impegni di campionato.

Le Scuole potranno, previa richiesta al Comune, utilizzare gli impianti in orario scolastico o per manifestazioni sportive e sociali, sempre compatibilmente con gli impegni di campionato.