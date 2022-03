Castel Madama – Incendio al querceto, pista dolosa

Potrebbe essere doloso l’incendio che ieri pomeriggio ha bruciato un querceto in località Casone, nel territorio dell’Università agraria di Castel Madama. “Intorno alle 4 del pomeriggio ho visto delle fiamme strane e alte provenienti da quell’area del Casone”, racconta una testimone che ha notato in lontananza l’avvio dell’incendio, “Le fiamme sembravano localizzate e stranamente non naturali. Non era mai successo nulla del genere prima”.

I carabinieri forestali non escludono l’incendio doloso, ma le indagini sono ancora in corso. “Grazie all’intervento dei vigili del fuoco l’incendio è stato domato, ma non siamo ancora a conoscenza dell’entità del danno, ne’ della natura dell’incendio”, ha spiegato il sindaco Michele Nonni, “Dalla prima segnalazione siamo stati in costante contatto con l’amministrazione dell’Università Agraria la quale ha prontamente richiesto l’intervento delle forze dell’ ordine e dei vigili del fuoco”. “Gli amministratori dell’Università Agraria riferiscono che non vi è ancora una stima esatta del danno arrecato al patrimonio naturale e che sono in costante contatto con il corpo dei Carabinieri Forestali i quali accerteranno la causa dell’incendio”, ha concluso il sindaco.