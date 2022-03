Fonte Nuova – Taglio del nastro per la prima biblioteca, sarà dedicata al professor Vicario

Manca solo il taglio del nastro: è tutto pronto a Fonte Nuova per l‘inaugurazione della prima biblioteca comunale della città. L’appuntamento è stato fissato per giovedì 17 marzo alle 18. L’appuntamento sarà moderato dalla giornalista Alessandra Paparelli. Interverranno il sindaco Piero Presutti, il presidente della commissione Cultura Pierluca Evangelista, il consigliere Maurizio Guccini, la consigliera Micol Grasselli, il consigliere Matteo Rossi, l’archeologo Zaccaria Mari e il collaboratore della biblioteca parrocchiale Roberto Sebastiani. La biblioteca sarà intitolata al professor Salvatore Vicario, l’amato studioso di storia, archeologia ed arte del territorio oltre che medico del territorio.

La biblioteca è stata allestita nei locali comunali di via Machiavelli, negli anni, in passato destinati a più servizi, dalla palestra di una scuola a comando dei vigili urbani passando per gli uffici dei servizi sociali.

“La ristrutturazione è stata finanziata dal Comune“, spiega il consigliere comunale Pierluca Evangelista, presidente della Commissione Cultura, “E’ la prima biblioteca del Comune di Fonte Nuova. I libri sono stati donati dalla biblioteca parrocchiale di Fonte Nuova e in parte dagli stessi cittadini. Successivamente acquisteremo nuove librerie e faremo altre campagne di raccolte di testi. Intanto abbiamo chiesto una deroga al Prefetto per poter titolare la biblioteca a Salvatore Vicario. Considerato che il professor Vicario ci ha lasciato da meno di dieci anni bisognerà seguire un iter specifico“.

Venerdì 18 e sabato 19 marzo i primi eventi culturali nella neo biblioteca.

Venerdì dalle 11 alle 16 mostra fotografica “Circus” a cura di Emanuele Giacomini, fotografo specializzato in reportage e ritrattistica.

Sabato 19 dalle 11 “Rock Tales”, storie dimenticate e indimenticabili: Maurizio Guccini intervista musicisti e autori noti e del territorio raccontando aneddoti leggende e casualità che hanno scritto la storia della musica contemporanea.

Sempre sabato 19 a partire dalle 16 la presentazione del libro “Santità faccia finta di pregare”: il giornalista Giorgio Moscatelli, direttore responsabile di Arcipelago rievoca per noi in variegati racconti le sue esperienze lavorative che hanno spesso coinciso con gli eventi più importanti della recente storia mondiale.