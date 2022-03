Castel Madama – Continua a bruciare l’area sopra al Casone, ettari di bosco in fumo

Non è bastato il canadair che ha lavorato per quasi tutto il giorno per spegnere il vasto incendio che si è sviluppato stamattina nell’area sopra al Casone, a Castel Madama, in un territorio che – secondo l’Università agraria di Castel Madama – ricadrebbe nel territorio di Sambuci.

In serata, col calare del buio, le operazioni di spegnimento si sono dovute fermare e alimentato dal vento l’incendio ha ripreso vigore con fiamme alte diverse metri e visibili anche in lontananza.

E’il terzo incendio che si sviluppa in pochi giorni nell’area boschiva, nota per i suoi querceti. I carabinieri forestali stanno lavorando per cercare di individuare gli incendiari o l’incendiario in azione.