Capranica si illuminerà di meno: per dire no ai cambiamenti climatici

Il Comune di Capranica Prenestina parteciperà all’evento mondiale “Heart Hour”, L’ Ora della Terra, un evento internazionale ideato dal WWF che ha l’obiettivo di richiamare l’attenzione sulla necessità urgente di intervenire sui cambiamenti climatici in corso mediante un gesto semplice, ma concreto: spegnere la luce artificiale per un’ora.

Lo annuncia in un post il consigliere comunale Loris Pergolini.

Dalle 20:30 alle 21:30 di Sabato 26 Marzo 2022 il Centro Storico di Capranica Prenestina sarà al buio per sostenere la transizione ecologica e la lotta al cambiamento Climatico.

Capranica Prenestina mantiene la rotta nella direzione di un mondo più Green promuovendo gli atteggiamenti che più rispettano il nostro patrimonio naturale. Proprio questa estate si è conclusa la campagna di sensibilizzazione contro l’abbandono dei mozziconi di sigaretta “Chi butta i mozziconi a terra… non vale una cicca!”.

Quasi il 100% dei punti luce del paese hanno ultimato la conversione a Smart Light iniziata lo scorso anno.

L’ ultimo report della raccolta dei rifiuti solidi urbani indica un abbattimento del 94,80% di rifiuti indifferenziati dall’avvio della raccolta differenziata.

Tutte azioni concrete per rispettare l’ ambiente.

“Siamo la prima generazione che ha un’idea chiara dell’impatto dei cambiamenti climatici,

ma siamo anche l’ultima che può agire per salvare il pianeta!”

“Oggi “illuminarsi di meno” è un gesto importante per “illuminare” di più questi temi;

Unitevi a noi per l’ Ora della Terra, per un’ora Sabato 26 Marzo dalle 20.30 spegnete le luci delle vostre abitazioni”, l’appello del consigliere.