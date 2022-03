GUIDONIA – Elezioni, Demos sostiene Cuccuru candidato sindaco

Da Paolo Ciani, Capogruppo di Demos alla Regione Lazio, riceviamo e pubblichiamo:

“Ci sarà il nostro sostegno al candidato Sindaco di Guidonia Alberto Cuccuru. E’ una scelta che condividiamo e appoggiamo perché è un profilo umano e professionale di alto livello che incarna valori a noi vicini.

Si tratta di una candidatura autorevole per tutta la coalizione, per un programma politico condiviso che corrisponde alle idee e ai progetti che Demos sostiene e intende portare avanti a livello locale e nazionale. Siamo certi saprà dare vita ad un importante progetto politico, a beneficio di Guidonia e dei suoi cittadini. Saremo presenti da subito al tavolo della coalizione”.

“Si tratta di una città importante per la nostra regione ed è significativo costruire una coalizione ampia intorno a Cuccuru – prosegue Ciani – Ci impegneremo per avere l’appoggio di una parte di società che si è allontanata dalla Politica e che saprà apprezzare il profilo di Cuccuru e il suo impegno a vantaggio della legalità, in campo sociale e nell’associazionismo, anche come volontario.

Infine anche la formazione sportiva agonistica di Alberto, maratoneta in Italia e all’estero, rappresenterà una risorsa per la dura prova politica che saprà affrontare con tenacia e resistenza”.