Marcellina – Pasquale Velardi coordinatore comunale di con ItalExit di Gianluigi Paragone

“Il Coordinamento del comune di Marcellina è stato affidato all’amico Pasquale Velardi, attivo da tempo sul territorio.

Il suo impegno sul territorio è riconosciuto, ed apprezzato sia in ambito sociale che politico. A lui e gli amici di Marcellina che con lui hanno abbracciato il progetto di ITALEXIT l’augurio di buon lavoro.

ITALEXIT mette in atto così la fase organizzativa concreta, per poi lanciare la campagna adesioni al nuovo progetto nel comune e in tutta l’area territoriale”.

Firmato dal senatore William De Vecchis e dal coordinatore Fabio Federici