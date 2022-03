Chi lo ha conosciuto lo descrive come una persona di rara sensibilità e caratura umana, oltre che un grande professionista. Era questo il Dottor Francesco Lucarelli, medico neurologo dell’Ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli, già Responsabile del Reparto ambulatoriale di Neurofisiopatologia e del Centro Uva, Unità Valutativa Alzheimer.

Il sanitario si è spento oggi, giovedì 24 marzo, all’età di 68 anni dopo una lunga malattia. Maturità scientifica conseguita nel 1973, laurea in Medicina e Chirurgia a “La Sapienza” di Roma nel 1979, Lucarelli si era specializzato prima in Malattie del Fegato e del Ricambio e poi in Neurologia nel 1988.

Nel 1982 iniziò la professione come Assistente Medico presso la clinica privata convenzionata INI Monteripoli di Tivoli del compianto professor Delfo Faroni.

Nel 1991 l’assunzione come Dirigente Medico presso la Asl di Tivoli, specialista in Neurologio e Neurofisiopatologia.

“Desidero esprimere, a titolo personale e dell’intera Azienda – ha detto il Direttore Generale Asl Roma 5 Giorgio Giulio Santonocito – profondo cordoglio per la scomparsa del Dottor Francesco Lucarelli. Persona stimata, professionista a cui non è mai venuta meno competenza e gentilezza. Alla sua Famiglia e a tutti i suoi cari, la nostra vicinanza e le più sentite condoglianze”.