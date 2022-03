ELEZIONI AMMINISTRATIVE A GUIDONIA MONTECELIO SONDAGGIO - I CANDIDATI SINDACO Quale voteresti? Alberto CUCCURU - CENTROSINISTRA Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Articolo Uno, Demos e Lista “Con Alberto”

CENTROSINISTRA

Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Articolo Uno, Demos e Lista “Con Alberto”

Alberto CUCCURU

50 anni, originario di Sassari dal 1998 a Guidonia, una moglie e tre figlie, fino al 2005 Ufficiale dell’Aeronautica militare, oggi stimato avvocato penalista specializzato in diritto d’impresa, autore di varie pubblicazioni e scritti in ambito giuridico, commissario nell’esame di Stato per l’esercizio della professione di avvocato.

Cuccuru è segretario regionale del Masci, il Movimento scout adulti, fa parte della Comunità adulti Scout del Guidonia 2 presso la parrocchia della Beata Vergine di Loreto ed è stato Capo Scout del Gruppo Agesci Guidonia 1 della stessa parrocchia.

CENTRODESTRA

Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia

Alfonso MASINI

72 anni fa, nato a Montecelio, una moglie e due figlie, ex dirigente comunale in pensione, in 40 anni di attività professionale a Palazzo Matteotti Alfonso Masini ha ricoperto praticamente tutti i ruoli apicali, perfino quello di Comandante della Polizia Locale e di Direttore Generale dell’Ente, dedicando la sua lunga esperienza soprattutto ai Settori Pubblica Istruzione e Servizi sociali. Membro dell’Associazione Nomentana di Storia e Archeologia, da quando è in pensione si dedica a reperti archeologici e cultura guidoniani.

“NUOVO POLO CIVICO”.

“Guidonia Montecelio Domani”, “Il Biplano”, “L’Onda”, “Giovane Guidonia”, “Consenso Civico”, “Guidonia Civica” e una lista di riferimento dell’attuale capogruppo del Nuovo Polo Civico Paola De Dominicis.

Mauro LOMBARDO

50 anni, avvocato, tre figli, nel 1995 è stato eletto per la prima volta consigliere comunale con Teresa Bonelli sindaco, nel 2000 nominato assessore con Stefano Sassano Sindaco, nel 2009 nominato vice sindaco nella giunta dell’ex Sindaco Eligio Rubeis, Lombardo è figura storica del Centrodestra a Guidonia.

“UNITI IN COMUNE”

“Guidonia Montecelio Rinasce”, “Geo-Ambientalisti, Animalisti, Ecologisti per Guidonia Montecelio”, “Identità Civica Guidonia Montecelio”, “Guidonia in Opera”, “In Comune”, “Movimento Giovani Guidonia Montecelio”, “Villanova-La Botte Rinasce” e “Colleverde in Comune”.

Claudio ZARRO

37 anni, romano, cresciuto a Colle Fiorito, vive a Villanova insieme alla moglie e al figlio, dipendente Atac Spa con la qualifica di capotreno, fondatore del Meet Up del Movimento 5 Stelle di Guidonia Montecelio, nel 2017 Zarro è stato eletto consigliere comunale nelle fila del Movimento 5 Stelle e attualmente è il capogruppo del Gruppo Misto in consiglio comunale