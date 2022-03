GUIDONIA – Ucraina, un tir e 4 furgoni donati dai bikers alle vittime di guerra

Un tir e 4 furgoni pieni di beni di prima necessità. E’ il bilancio dell’iniziativa di solidarietà organizzata dai bikers della Onlus “8212 Bikers Family” insieme alla “Mpm Gens”, uomini e donne in jeans e giubbotti di pelle sempre pronti a tendere una mano a chi è in difficoltà, in particolare alle categorie meno fortunate.

Stavolta i motociclisti hanno messo anima e cuore per la popolazione ucraina che soffre per la guerra e dal 6 marzo hanno trasformato la sede del gruppo presso il “Tmr Village” di via Lago dei Tartari al Bivio di Guidonia in un magazzino dove stoccare i beni destinati e consegnati alla popolazione civile e agli ospedali da campo tramite Viktor, un volontario ucraino dell’associazione.

Prima di partire alla volta dell’Ucraina, il tir e i 4 furgoni sono stati scortati dai motociclisti anche alla basilica di Santa Sofia a Roma, adibita a centro degli aiuti per la popolazione vittima della guerra.

Una vera e propria carovana della solidarietà quella promossa da “8212 Bikers Family” e “Mpm Gens”, alla quale hanno aderito decine di attività commerciali e associazioni della Città del Nordest e non solo mettendosi a disposizione per raccogliere i beni di prima necessità, tra cui pannolini, pannoloni per adulti, assorbenti, saponi e prodotti per l’igiene, pasta e cibo in scatola.

Le “Scuderie Aniene”, il Supermercato Sacoph di Villanova di Guidonia, l’Organizzazione di volontariato Stella Maris e il centro anziani di Via Cavour, sempre a Villanova, il Bar di Roberto Onorati presso il centro sportivo di via Colle Marino a La Botte, la Polisportiva Marcellina, l’Associazione Commercianti di Villalba di Guidonia con sede presso la gioielleria Pierangelini di Corso Italia, 55.

E ancora: l’Unione Commercianti delle aree Tiburtine, presso il Caffè Retrò di via del Trevio a Tivoli, l’Associazione Eco di Tivoli Terme con sede presso il bar Baraonda di via dei Martiri Tiburtini, il Caf di via Emilio Morosini, a Villanova, il Rock Art strumenti musicali di Via Nomentana a Tor Lupara.

E non è finita: Oil Control transformers di via Lago Trasimeno, a Villa Adriana, l’abbigliamento Rossana di via Maremmana Inferiore a Villanova, Easy Pizza di Via Riccardo Pitteri a Roma, la Tecnocasa di via Tor de Schiavi a Centocelle, la Pubblica Assistenza Croce Blu – Guidonia Montecelio, la Farmacia Rossetti di via Maremmana a Villanova, il Bar le amiche del dolce ed “Ego parrucchieri”, anch’esse in via Maremmana a Villanova di Guidonia.

E ancora: il Todis di Osteria Nuova, il Supermercato MD sempre a Osteria Nuova, perfino due attività umbre, La bottega di Merlino e la Farmacia del Sagittario entrambe a Fossato di Vico in provincia di Perugia.