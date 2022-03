TIVOLI – Popò dei cani in strada, attivo il macchinario per deodorare

Effettuato il primo test su strada di un innovativo sistema di sanificazione e deodorizzazione efficace contro le urine e deiezioni di cani, gatti, piccioni e altri animali.

Lo annuncia il Comune di Tivoli.

Il dispositivo, fortemente voluto dall’amministrazione comunale, grazie alla collaborazione di ASA Tivoli Spa, è stato installato sulle dieci macchine aspiratrici elettriche Glutton attive sul territorio ed è quindi già operativo.

Al passaggio dell’operatore ASA, oltre ai consueti e già garantiti servizi di aspirazione dei rifiuti da terra, la macchina scioglie le incrostazioni di guano di uccelli, colonie batteriche su grassi e idrocarburi, e residui di urine di animali. Oltre alla pulizia di marciapiedi e strade, l’obiettivo è anche quello liberare le aree antistanti gli ingressi degli esercizi commerciali dalla sporcizia e dai depositi di deiezioni.

La lancia erogatrice è inoltre programmata per spruzzare un liquido a base vegetale sgrassante, al gradevole profumo di limone.

I dieci aspiratori in funzione, sui quali è stato installato il dispositivo, si trovano a Tivoli Terme (zona Terme e quartieri limitrofi), Campolimpido, Villa Adriana – Paterno, Tivoli (centro storico, centro medievale, centro urbano, ovvero zone commerciali di via Acquaregna e via Empolitana).

«Investire in decoro urbano ed eco-innovazioni è importante per garantire sempre più efficienza ed efficacia al nostro servizio pubblico», afferma Francesco Girardi, amministratore unico di ASA Tivoli Spa.