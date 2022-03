TIVOLI – Ladri al patronato, rubata la macchina da caffè

Oramai un fatto è certo: ogni saracinesca è un potenziale obiettivo perché i malintenzionati non risparmiano nessuno pur di rimediare qualche manciata di euro di fondo cassa.

Dall’attività commerciale più remunerativa fino alle associazioni di volontariato, tutte sono a rischio irruzione. E’ questa la situazione da due mesi a questa parte nella piana tra Guidonia Montecelio e Tivoli Terme, dove i furti continuano senza sosta.

Stamane, lunedì 28 marzo, a scoprire di averne fatto le spese sono i gestori del Patronato Inapa (Istituto Nazionale di Assistenza e di Patronato per l’Artigianato) di via Marcantonio Nicodemi 32/34, a Tivoli Terme. Durante la notte ignoti hanno forzato la porta d’ingresso, mettendo a soqquadro i locali alla vana ricerca di denaro, l’unico oggetto ritenuto utile è stata la macchinetta da caffè a cialde, portata via di sana pianta.

L’ondata di furti sta flagellando in particolare il territorio di Guidonia Montecelio, dove l’ultimo è stato messo a segno nella notte tra giovedì 17 e venerdì 18 marzo al Centro anziani comunale di Corso Italia, a Villalba. Bottino: bottiglie di liquori e birra, caramelle, sedie e tavoli di plastica, oltre ad un trapano.

Un mese fa Tivoli Terme era già stata terra di conquista per i ladri che all’alba di lunedì 28 febbraio avevano tentato lo scasso al “Bar Cavallino Rosso”, lo storico locale di via Tiburtina angolo via Nicodemi di proprietà della famiglia D’Ascia, fondato dal compianto capostipite Vittorio D’Ascia.

Un anno fa – era la notte tra il 23 e il 24 aprile 2021 – i malviventi avevano razziato 50 euro di fondo cassa da “La Casa dei Cuccioli”, la toletta per cani di via Nicodemi 18, adicente al Patronato Inapa colpito stanotte.