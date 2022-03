Tivoli-Guidonia-Tor Vergata con un solo bus Cotral

Svolta per i pendolari di Tivoli e Guidonia, in particolare per gli studenti che frequentano l’Università di Tor Vergata. Da venerdì primo aprile sarà attiva la linea Cotral che collegherà Tivoli, Guidonia Montecelio con Tor Vergata e viceversa.

Due corse la mattina e altrettante per il rientro che consentiranno agli studenti di raggiungere l’Università con un solo autobus. Stessa opportunità per i cittadini o i lavoratori che devono recarsi al Policlinico Tor Vergata.

ECCO GLI ORARI

Dal capolinea di Largo Saragat a Tivoli, dal lunedì al venerdì, sono previste due partenze alle ore 6.30 e alle ore 9.30 del mattino, mentre al ritorno due corse partiranno da Roma Anagnina alle ore 14.15 e alle ore 17.30.

Il percorso della nuova linea si articolerà dal capolinea di Largo Saragat a Tivoli attraverso Villanova, via Maremmana, Guidonia Montecelio per poi proseguire lungo la Strada provinciale 28 e sull’Autostrada A1 fino al casello di Roma sud. I bus proseguiranno lungo via Passolombardo ed effettueranno fermate presso l’Università e il Policlinico di Tor Vergata fino al capolinea di Roma Anagnina.