Iper la Spesa: nuovo superstore al Centro Commerciale Arca di Capena, alle porte di Roma

Maiorana Maggiorino inaugura Iper la Spesa al Centro Commerciale Arca di Capena, alle porte di Roma, uno dei primi centri commerciali della provincia, che si caratterizza per l’ampia offerta dei numerosi negozi e i tanti servizi al pubblico tra cui la disponibilità di spazi appositamente creati ed allestiti per bambini e famiglie.

Il superstore Iper la Spesa a Capena, si estende su una superficie di 3000mq e sostituisce lo storico supermercato Emme Più, altra insegna della società Maiorana. Questo cambiamento è in linea con la nuova strategia sviluppata da Maiorana, che con i punti vendita Iper la Spesa intende rispondere alle attuali necessità dei consumatori, che chiedono convenienza senza rinunciare alla qualità.

Ciò è reso possibile grazie alla profonda conoscenza del settore, alle strette collaborazioni con buyer e fornitori e alla forte sinergia ingrosso-dettaglio, da sempre i punti di forza di Maiorana.

“La forte sinergia tra vendita all’ingrosso e vendita al dettaglio – spiega Maggiorino Maiorana – ci permette di essere più veloci e flessibili nelle scelte per proporre al cliente un’offerta sempre ricca, tracciabile e sicura”.

Dalla qualità garantita dei prodotti freschi e freschissimi, come carne, pesce e ortofrutta – da sempre veri must delle insegne di Maiorana – agli oltre 5000 prodotti in offerta, sia dei marchi dell’industria che di quelli a marca del distributore Iper la Spesa garantisce la qualità dei prodotti a prezzi super convenienti, come recita il payoff dell’insegna “risparmio ad occhi chiusi”.

Alle tante offerte del giorno si affiancano le promozioni del volantino periodico, sia cartaceo che in formato elettronico, scaricabile dal sito web e da Facebook a cui si aggiungono ulteriori sconti e vantaggi riservati ai possessori di Magnificard®, la carta fedeltà di colore verde le cui condizioni e raccolta punti restano valide come per quella di colore rosso collegata a Emme Più.

Maiorana Maggiorino, che quest’anno compie 50 anni di attività, ha costantemente incrementato l’attività con un’offerta diversificata tra ingrosso e dettaglio, fondando la sua filosofia nella continua ricerca della qualità del servizio, con professionalità, garanzia dei prodotti, controllo dei prezzi, assistenza dedicata

