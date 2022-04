Terremoto, quattro le scosse con epicentro a Ciciliano

Sono state quattro le scosse registrate finora con epicentro a Ciciliano. La più forte ieri, l’11 aprile, alle 22,21 con magnitudo 3,4. Pochi minuti dopo, alle 22,39 altra scossa da 1,2. Il primo aprile alle ore 9,23 era stata avvertita altra scossa (magnitudo 2,2) in tutta l’area tiburtina. La quarta rivelata dai sistemi (1,4 magnitudo) risale al 25 ottobre del 2021.

Dopo la scossa delle 22,21 di ieri, avvertita in tutta la Città del Nordest e buona parte della provincia di Roma, il sindaco di Ciciliano Massimiliano Calore è sceso in strada per rassicurare la popolazione.

I vigili del fuoco e i volontari della protezione civile hanno effettuato una ricognizione degli edifici del centro storico ma non sono state rilevati danni.

“Abbiamo sentito un boato e la casa tremare molto forte” racconta una abitante, “E’ sembrata una sorta di esplosione, le finestre tremavano come i lampadari e il pavimento. Stavolta abbiamo avuto paura”.