TIVOLI – Fascia Blu, la sosta oraria aumenta del 25%

L’obiettivo è incentivare l’uso da parte della cittadinanza dei parcheggi esistenti e di perseguire un’equilibrata gestione della domanda di sosta. Per questo il Comune di Tivoli ha deciso di aumentare la tariffa oraria in gran parte della città applicando un “ritocco” rispetto ai prezzi fissati nel 2018.

E’ quanto emerge dalla delibera numero 76 attraverso la quale la giunta del sindaco Giuseppe Proietti ha approvato la rimodulazione dell’attuale sistema tariffario relativo alle zone di fascia Blu su strada soggette a pagamento.

Così la tariffa oraria passa dagli attuali 80 centesimi ad un euro: un aumento del 25 per cento.

Il salasso riguarda la Zona A3 dalle ore 8 alle ore 20 (tutti i giorni esclusi domeniche e festivi): Viale Tomei, Viale Trieste, Via Brunello, Via Parrozzani, Via Domenico Giuliani (lato Destro fino ingresso secondario Ospedale civico), Parcheggio Palestra Maramotti, Viale Mazzini, Viale Picchioni, Via Empolitana.

Il ticket orario aumenta del 25% anche nella Zona A4 dalle ore 8 alle ore 13 e dalle 15.30 alle 20 (tutti i giorni esclusi domeniche e festivi). Con esclusione dei residenti muniti di permesso.

Le strade interessate sono: Via 2 Giugno, Via dei Sosi, Via Domenico Giuliani, Piazza Codro Benedetti, Via Santa Sinferusa, Via Parmegiani, Via Inversata, Via Munazio Planco, Via Lione, Piazza Sabucci, Piazza del Comune.

Infine la tariffa oraria passa dagli attuali 80 centesimi ad un euro nella Zona T2 dalle ore 8 alle ore 20 dal primo giugno al 30 settembre, mentre resta invariato il prezzo di 3 euro per l’intera giornata.

La giunta ha inoltre deciso di introdurre una grande novità per facilitare il pagamento che finora poteva essere effettuato direttamente presso i parcometri presenti nelle varie zone sia con monete sia con bancomat, oppure tramite tessere prepagate (grattino di sosta) da acquistare presso i punti vendita autorizzati.

La novità consiste nel pagamento tramite smartphone, computer o tablet, con un SMS, o scaricando una apposita applicazione informatica. La giunta del sindaco Proietti è convinta che l’evoluzione tecnologica rappresenti una facilitazione per l’utenza, con indubbi vantaggi sia di carattere economico che della gestione stessa della sosta.

Il controllo della sosta in fascia blu è effettuato dal personale di Asa Servizi avente qualifica di Ausiliare del Traffico Sono esentati dal pagamento i titolari di permesso portatori handicap, i mezzi di servizio delle forze di polizia di emergenza e soccorso e i titolari di permesso autorizzato.