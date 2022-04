GUIDONIA – Elezioni, Alberto Cuccuru favorevole al Nuovo Ospedale

Da Alberto Cuccuru, candidato Sindaco a Guidonia Montecelio per la coalizione progressista composta da Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Articolo Uno e Demos, riceviamo e pubblichiamo:

“Seguo da tempo da cittadino, prima che da candidato Sindaco, le vicende inerenti il progetto per la costruzione del nuovo Policlinico Guidonia Montecelio-Tivoli e devo dire con piacere che in questi giorni c’è stato un ulteriore passo in avanti con l’affidamento dello studio di fattibilità tecnico-economica.

Stiamo parlando di un’opera importantissima e fondamentale per Guidonia Montecelio, l’ospedale è situato a pochi chilometri dalla nostra Città e servirà agevolmente tantissimi nostri concittadini, ha ottenuto un finanziamento di oltre 200 milioni di euro, compartecipato tra Regione Lazio e Stato, ed è frutto di una sinergia tra Enti ed istituzioni che coinvolge attivamente anche la Asl Roma 5.

E’ questo in sostanza il modello vincente della coalizione progressista che da tempo governa la Regione Lazio ed è un esempio che porta sviluppo, servizi ed investimenti sul territorio”.