Castel Madama – Adelaide Pierucci “cronista dell’anno”

E’ Adelaide Pierucci, giornalista di Castel Madama, “la cronista dell’anno”. La cerimonia di consegna del Premio Cronista dell’Anno 2021 da parte del Sindacato Cronisti Romani si è svolta ieri giovedì 14 aprile, a Roma, via San Teodoro, presso la sala “Andrea Pesciarelli”.

“Sono contenta per l’importante riconoscimento”, ha detto la giornalista, “E il fatto che sia avvenuto nel centro studi e servizi “Andrea Pesciarelli” mi ha riempito in qualche modo di orgoglio. Andrea era di Monterotondo, un giornalista come me della Città del Nordest, così come ha battezzato il nostro bacino territoriale Rosanna Tempestini, fondatrice ed editrice del Tiburno, con la quale sia io che Andrea abbiamo mosso i primi passi nel giornalismo”.

“Come tutti ricordiamo”, aggiunge la cronista, “Andrea Pesciarelli ci ha lasciato troppo presto a causa di un incidente, mentre era al top della carriera e lavorava a Mediaset, dopo un lungo periodo in Rai. Ritrovare i suoi libri e persino il suo primo articolo nel centro studi a lui dedicato per me è stato un tuffo nel passato, in particolare a quando ci incontravamo nella redazione di Tiburno, allora a Villanova di Guidonia”.

Nella foto il primo articolo di Andrea Pesciarelli

L’iniziativa del Premio Cronista dell’Anno, è ripresa dopo due anni di fermo a causa della pandemia. Nella circostanza, prima di assegnare il premio, il presidente del Sindacato Cronisti Romani Pierluigi Roesler Franz ha sottolineato alcuni passaggi cruciali legati alle recenti norme in materia di stampa volte a limitare ulteriormente l’esercizio della libertà d’espressione, soprattutto nel campo della cronaca nera e di giudiziaria, ma anche della piaga delle querele temerarie contro i giornalisti.

Adelaide Pierucci è stata premiata per la drammatica storia di un anziano che, assentatosi da casa per motivi di salute, l’ha trovata occupata da una rom e ha dovuto affrontare una non facile trafila per ottenerne la restituzione, trafila che si è velocizzata anche grazie all’inchiesta della giornalista ripresa per giorni da tutti i media nazionali.

Ad Adelaide Pierucci è stata assegnata una targa che riproduce il logo originale voluto dai giornalisti fondatori del Sindacato Cronisti Romani il 5 agosto 1910.

Ecco la motivazione del prestigioso premio: “La vicenda dell’anziano pensionato, che a Roma era stato ricoverato per alcuni giorni in ospedale e al ritorno ha trovato la sua casa occupata abusivamente, è la storia dell’anno nella cronaca nera della Capitale 2021.

A scoprirla, e a raccontarla per prima, è stata Adelaide Pierucci, che scrive da tanti anni sul Messaggero di nera e giudiziaria, e riesce a coniugare la capacità di fare quelli che chiamiamo scoop con quella di raccontare con efficacia la città nelle sue tinte più vere.

Il Sindacato cronisti romani è orgoglioso di premiare una collega che si è sempre distinta per una scrittura senza retorica e che non rinuncia all’umanità, rispettando la vocazione del cronista che è testimone mai fazioso ma attento e sensibile. Una storia raccontata per prima e poi nei giorni aggiornata di particolari e retroscena, e che disegna Roma nei suoi chiaroscuri, nelle sue contraddizioni, nelle sue emergenze.

Una tappa nella brillante carriera di Adelaide, che si è già più volte distinta nel descrivere grandi fatti di nera e giudiziaria. Con semplicità, con passione, con talento”.