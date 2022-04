CASTEL MADAMA – Geloso della madre, spara al compagno con la balestra

E’ stato ritrovato riverso in strada in una pozza di sangue con un dardo piantato nella schiena. A sparargli con una balestra era stato il figlio della compagna. Per questo ora un uomo italiano di 50 anni, Massimiliano Moro, lotta tra la vita e la morte al policlinico Agostino Gemelli di Roma.

Sarebbe un dramma della gelosia quello che si è consumato oggi, venerdì 15 aprile, a Castel Madama. E’ quanto emerge dalla prima ricostruzione effettuata dai carabinieri della Compagnia di Tivoli che hanno arrestato per tentato omicidio un italiano di 28 anni, figlio della compagna della vittima.

Tutto è accaduto poco dopo le ore 13 in via delle Gorghe, nel Centro di Castel Madama, dove il 50enne è stato attinto dalla freccia all’altezza del rene: un colpo talmente preciso da fargli perdere conoscenza e stramazzare al suolo. Ad allertare i soccorsi è stata la compagna della vittima, una coetanea italiana originaria della Sardegna trasferitasi nel paese da pochi giorni insieme al figlio 28enne.

All’arrivo dei sanitari del 118 l’uomo sembrava non dare segni di vita, per questo è stato immediatamente trasferito su un’eliambulanza e trasportato al Gemelli di Roma in condizioni disperate. Il 50enne è attualmente in sala operatoria per un delicato intervento chirurgico finalizzato ad estrarre il dardo dal rene.

I carabinieri hanno arrestato il 28enne che su ordine della Procura di Tivoli verrà recluso nel carcere di Rebibbia.