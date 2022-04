Denise Pipitone, indagato il giornalista Rai Milo Infante

Il giornalista Rai Milo Infante è indagato per diffamazione a seguito di alcune considerazioni sul caso di Denise Pipitone, la bambina scomparsa a Mazara il primo settembre 2004 e mai più ritrovata.

Lo riporta il quotidiano La Repubblica.

Lo scorso 16 marzo era stato lo stesso conduttore del talk di Rai 2 “Ore 14” con un post su Instagram a dare notizia di essere iscritto nel registro delle notizie di reato.

“I giudici indagano chi Denise l’ha cercata con tutte le forze. Giornalisti, ex pm, e non solo… Se qualcuno pensa che sia sufficiente per fermarci sbaglia. Continueremo a cercare Denise. Denise va cercata, non archiviata“.

Il giornalista e conduttore di Raidue si è occupato spesso della scomparsa della bimba di Mazara avvenuta quasi 18 anni fa.

Nel frattempo sul caso di Denise Pipitone si sono spenti anche i riflettori istituzionali: la commissione d’inchiesta parlamentare promessa non verrà costituita.

La mamma Piera Maggio non si arrende: “Fino a che non avrò una dimostrazione diversa, continuo a lottare per lei”.