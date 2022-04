La riscossa del cono

Boom de cono. Nel weekend di Pasqua il gelato artigianale italiano ha fatto registrare a Roma e nel Lazio “numeri molto positivi. Una grande ripartenza con oltre 4 milioni di euro incassi“. È quanto dichiara in una nota Claudio Pica, presidente della Fiepet-Confesercenti di Roma e Lazio e segretario generale dell’Associazione Italiana Gelatieri (Aig), aggiungendo che “i turisti stranieri preferiscono la frutta e il cioccolato e sono molto attenti alle proposte dei maestri gelatieri con nuovi prodotti che provengono dalle eccellenze dei nostri territori“.

“I romani e i turisti italiani, venuti a Roma in questi giorni – prosegue PIca- apprezzano i gusti tradizionali come il pistacchio e la nocciola romana. Il gelato artigianale italiano si afferma ancora una volta un brand del made in Italy, grazie anche al lavoro dell’Associazione Italiana Gelatieri (Aig) che come accaduto sia in occasione di ‘Excellence’ a Roma che per il ‘Sigep’ di Rimini prosegue nella sua attività di promozione della cultura del gelato in Italia e all’estero”.