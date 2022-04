Fonte Nuova – Cade dal marciapiede dissestato, 75enne in carrozzina finisce in ospedale

Deve essere stato un buco nuovo, sul marciapiede già malmesso, ieri, a mettere a rischio la vita di Dina, una 75enne di Fonte Nuova, che mentre si stava recando in sedia a rotelle all’Eurospin spinta dalla badante, si è ritrovata catapultata sulla via Palombarese con un buco in fronte.

La donna ha perso molto sangue, e soccorsa dai passanti, è stata trasportata in ambulanza all’ospedale di Monterotondo. Ha riportato un trauma cranico e una profonda ferita alla testa suturata con una sfilza di punti.

La figlia, Teodora Plebani, è preoccupata: “Era già successo in via Molise qualche mese fa. E visto il rischio Covid ho dovuto suturare io mia madre. Ora una nuova caduta, pericolosissima”.

L’ “incidente” intorno alle 11 e mezza di ieri, sabato 23 aprile. La signora Dina, come fa spesso, percorre i due chilometri di strada che dividono la sua casa e il supermercato Eurospin, ma ieri superato il centro Ipercarni, all’improvviso la sedia a rotelle si è sbilanciata e lei è caduta sull’asfalto riportando una profonda ferita alla testa.

“Quando l’ho vista sono rimasta senza parole, aveva un buco in testa e perdeva tanto sangue”, aggiunge la figlia, “Il buco alla testa sarà stato di tre centimetri per tre. Poteva avere anche conseguenze più gravi. Io credo che bisognerà intervenire al più presto. Così si mettono a rischio i pedoni figuriamoci chi è costretto a spostarsi su una carrozzina”.