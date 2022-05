GUIDONIA – Esplorazioni spaziali, il sindaco inaugura il ciclo di conferenze

Grazie alla collaborazione tra il Comune di Guidonia Montecelio ed il Centro Anziani “Vivi il futuro” di Colleverde è partito oggi un ciclo di conferenze inerenti le esplorazioni spaziali. Un progetto che proseguirà nel mese di ottobre con altre tre conferenze. L’evento è stato notevolmente impreziosito dalla presenza del dottor Marino Criscomio dell’Agenzia Spaziale Italiana.



“Guidonia Montecelio è la Città dell’Aria, come molti sanno, infatti, prendiamo il nome dal Generale Alessandro Guidoni, pioniere del volo dell’aeronautica militare – spiega il Sindaco Michel Barbet – come naturale che fosse ci siamo interfacciati con il livelli “superiore”, ovvero la capitale europea dello spazio di quest’anno che è la vicina Colleferro. Ringrazio il Sindaco Pierluigi Sanna che non ha potuto partecipare per un impegno improvviso ma ci ha dimostrato la sua vicinanza e l’Assessore Francesco Guadagno per il suo intervento, oltre che al dottor Marino Criscomio per il contributo scientifico”.



“Diffondere cultura e conoscenza della nostra Città è stata sempre una nostra priorità- prosegue l’Assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione Rosaria Morroi – per questo è stato un onore per noi premiare i ragazzi vincitori del “Premio Nazionale Giovanni Virgilio Schiapparelli”, indetto nell’ambito del protocollo d’intesa MI-SAIT, dalla società astronomica Italiana e l’Istituto Nazionale di Astrofisica/osservatorio astronomico di Brera”.



“Un ringraziamento è doveroso anche al Centro Anziani Vivi il Futuro di Colleverde ed al suo Presidente Gianni Vasta che con la sua tenacia e caparbietà ha reso possibile l’evento odierno.

Unire le generazioni nella cultura e nella conoscenza della nostra Città è un obiettivo che abbiamo perseguito da sempre”, conclude il Presidente della Commissione Cultura e Sociale Matteo Castorino.